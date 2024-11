Sette palchi nel Lecchese. I giovanissimi talenti si fanno conoscere live

MALGRATE (Lecco)

Musica live con artisti Under 20. A ingaggiare le promesse della musica e offrire loro un palco dove esibirsi sono i volontari dell’associazione lecchese Risuono di Malgrate, che lancia il progetto “Circuito sonoro“.

L’obiettivo, grazie anche alla collaborazione con diversi professionisti del settore, è appunto di consentire a giovanissimi musicisti di farsi sentire e conoscere pubblicamente in diversi locali o altri spazi. La proposta prende spunto dalla consolidata kermesse del festival estivo Toni Molesti, manifestazione che a giugno ha tagliato il traguardo dei 18 anni. "L’esperienza maturata ci ha convinti della necessità di impegnarci per coinvolgere direttamente i giovani attraverso la musica – spiegano da Risuono – Vogliamo raccogliere giovanissimi artisti della musica che, anche per evidenti carenze del nostro territorio provinciale, non hanno modo di esibirsi da vivo".

È anche un modo per sostenere e diffondere la musica live e indipendente: "La carenza di luoghi che offrono musica live e indipendente, oltre che i cambiamenti generazionali che si manifestano in una diversa modalità di relazionarsi, spesso limitano i giovani musicisti che hanno invece passione e competenze musicali". Da questo mese e per i prossimi sette, tutti i giovani musicisti che lo desiderano avranno quindi la possibilità di mettersi alla prova davanti agli spettatori su sette palcoscenici: all’Arci Pintupi di Vederio, all’Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte, l’Arci di Abbadia Lariana, il Circolo Libero Pensiero di Lecco, il Barycentro di Costa Masnaga, Lo Spot di Galbiate e lo Zac di Suello.

"I musicisti avranno così l’opportunità di conoscere nuovi luoghi aperti alla musica live e di condividere la loro esperienza con i coetanei per costruire in prospettiva un nuova scena musicale indipendente lecchese", proseguono da Risuono. Per tutti gli interessati: risuono@hotmail.it.

