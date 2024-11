Scuola, formazione e università. A Lariofiere il salone per i giovani

Torna a Lariofiere Young, il salone dell’orientamento dedicato a scuola, formazione, università e lavoro in programma dal 14 al 16 novembre. Pensato per le nuove generazioni, ogni anno registra la visita di oltre 25mila tra ragazzi e famiglie provenienti da tutta la Lombardia, classi da 300 scuole, 160 realtà in esposizione, più di 200 eventi di orientamento. Nei padiglioni, trovano informazioni per accompagnare i ragazzi nel difficile momento della scelta formativa e professionale, presentandosi come una piattaforma di scambio tra domanda e offerta in campo scolastico e lavorativo. Sono presenti le maggiori scuole secondarie di secondo livello, gli istituti professionali, i centri di formazione, le università, le accademie e gli istituti post-diploma. Ma anche stand di Istituzioni, enti, aziende, forze di polizia, ordini e collegi professionali, fondazioni e associazioni, che presentano le opportunità riservate alle nuove generazioni. Creando occasioni di incontro tra tutti i protagonisti, istituzionali e non, coinvolti nella formazione giovanile. Young diventa così un’occasione unica di incontri one-to-one con il mondo del lavoro, insieme alla possibilità di conoscere le reali opportunità occupazionali che il territorio offre.

"Nell’edizione 2024 di Young ci avvalleremo della preziosa collaborazione di Regione Lombardia permettendo al Salone dell’Orientamento di assumere un valore regionale - sottolinea Fabio Dadati, presidente di Lariofiere - Vogliamo a seguire quella direzione che era stata già intrapresa a livello regionale con le Università e la Camera di Commercio. Questo salone, nato 17 anni, si sia sviluppato abbracciando un ampia gamma di servizi ed offerte formative e professionali".

Pa.Pi.