Scomparso Longatti. Lutto nella cultura

Lutto per la cultura comasca. È scomparso, a 92 anni, Alberto Longatti, giornalista, scrittore e saggista, appassionato ed esperto di arte; è stato anche presidente della Famiglia Comasca. È stato colpito da un attacco di cuore nella sua abitazione. Da anni in pensione, portava avanti l’attività di consulente e critico d’arte, in particolare del Razionalismo, e del teatro. Nei giorni scorsi aveva concluso il suo ultimo lavoro, dedicato ai Plinii, che si aggiunge alla sua corposa bibliografia.