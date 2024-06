Scivola in discesa. Cicloamatore soccorso in gravi condizioni

In sella alla sua bici da corsa, stava affrontando la discesa a tutta velocità, ma è scivolato, forse per colpa della ghiaia, ed è caduto a terra. L’incidente è successo ieri mattina a Santa Maria Hoè, sulla Sp 58, la provinciale di Colle Brianza. Il ciclista, un milanese di 66 anni, ha picchiato la testa contro l’asfalto e ha strisciato per parecchi metri sul manto stradale. Fortunatamente non era solo, ma insieme ad altri appassionati , che hanno subito allertato i soccorritori. Il 66enne è stato soccorso dai sanitari dell’automedica di Areu e dai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini. Sebbene fosse cosciente, le sue condizioni si sono rivelate subito molto gravi, soprattutto per il colpo in testa. Ora è ricoverato in prognosi riservata nella Terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo di Monza.