Schianto sulla statale fatale a un pensionato

Francesco Perego, 74 anni, di Santa Maria Hoè (Lecco) ha perso la vita ieri poco dopo le 6 a Olgiate Molgora, sulla Statale Briantea, in uno scontro tra due vetture: su una, un’utilitaria, viaggiava il pensionato, sull’altra a bordo c’erano quattro giovani d’età compresa tra i 19 e i 21 anni, della zona, rimasti tutti feriti e due in condizioni gravi. Una ragazza è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Sono in corso indagini per risalire all’esatta dinamica e alle responsabilità.