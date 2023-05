Sbranate alcune pecore Il sospetto: raid di un orso Indaga la Provinciale

Un grosso predatore ha fatto incetta di pecore in Val Masino. Una verità incontrovertibile, testimoniata da foto che non lasciano dubbi. Non c’è certezza invece su quale sia stato l’animale capace di divorare un gruppetto di pecore. Orso o lupo? La vicenda sta preoccupando gli allevatori valtellinesi che in questo periodo portano pecore e capre nei pascoli in quota per l’estate. Allevatori che si sentono abbandonati dalle autorità. Il gregge predato in Val Masino era arrivato in quota solo da qualche giorno. La Polizia provinciale si è recata sul pascolo per i rilievi. Intanto per alcuni esperti si tratterebbe di un orso, un altro rispetto a quello che ha devastato un apiario nella zona di Caiolo.