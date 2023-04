Santa Maria Hoè, suocero e genero si picchiano in strada: divisi dai carabinieri

Santa Maria Hoè (Lecco), 10 aprile 2023 – Suocera e genero, si sa, di solo non vanno tanto d'accordo. Ieri serà però a litigare sono stati suocero e genero, che si sono picchiati in strada. Ad avere la peggio è stato il genero, finito in ospedale con una spalla lussata.

La sera di Pasqua, suocero di 64 anni e genero di 38 anni se le sono date di santa ragione a Santa Maria Hoè. I due sono entrambi del Bangladesh e abitano nella zona di Morbegno. Stavano tornando a casa dopo aver partecipato insieme ad una festa in Brianza. Perché abbiano litigato non è chiaro, mentre si sa che erano tutti e due abbastanza ubriachi.

Alla scazzottata ha assistito anche la figlia del 64enne e moglie del 38enne: ha provato a mettersi in mezzo per dividere papà e marito, ma poi ha dovuto scansarsi e farsi da parte prima di prenderle magari inavvertitamente anche lei.

Per separare i due contendenti e placare gli animi sono dovuto intervenire i carabinieri. Il genero ha riportato tra il resto la lussazione di una spalla, oltre a qualche graffio e livido. E' stato soccorso dai sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca di Merate e trasferito in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. Dopo avergli ridotto la lussazione e rimesso posto in sede l'articolazione, è stato dimesso.