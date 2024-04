Lecco, comitiva sorpresa dal buio sul San Martino: cinque ragazzi recuperati dal Soccorso alpino

Lecco, 8 aprile 2024 – Cinque giovani escursionisti domenica sera sono stati sorpresi dal buio, si sono persi e sono rimasti bloccati sul monte San Martino, sopra Lecco.

Li hanno ritrovati e recuperati i volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco. I cinque ragazzi in comitiva ieri hanno effettuato una camminata al rifugio Riccardo Piazza, sul San Martino appunto. Non erano molto pratici della zona, hanno calcolato male i tempi per il ritorno e non erano nemmeno equipaggiati per affrontare eventuali fuoriprogramma, come appunto l'arrivo del buio che li ha sorpresi mentre stavano scendendo verso valle: non avevano infatti frontalini, le luci che si possono indossare in testa sulla fronte. Piuttosto che rischiare, i cinque hanno preferito chiedere aiuto. Sono stati localizzati e raggiunti dai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana, che li hanno raggiunti e poi scortati a valle in sicurezza. L'intervento di recupero, scattato intorno alle 20, è durato un paio d'ore.