Lecco, ruba una bici elettrica in centro: 16enne fermato su un treno in partenza

Lecco, 12 aprile 2025 – Sul treno in partenza con la bici elettrica appena rubata. Ma i carabinieri sono arrivati prima che il treno partisse e lui riuscisse a scappare.

Il furto

I carabinieri della Radiomobile di Lecco hanno fermato un ragazzino straniero di 16 anni: poco prima, in centro città, aveva rubato una e-bike ad un quarantenne, che quest'ultimo aveva lasciata appoggiata ad un pilastro del porticato di piazza Affari, mentre svolgeva alcune veloci commissioni. Il quarantenne lo ha visto, ma non è riuscito a fermarlo. Ha subito telefonato agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, che a loro volta hanno immediatamente allertato i carabinieri. I militari di pattuglia di pronto intervento hanno subito intuito dove potesse essersi diretto il giovane ladro: alla stazione ferroviaria. Non si sbagliavano.

La denuncia

Lo hanno rintracciato su un regionale che nel giro di pochi minuti sarebbe partito per Milano. Ha cercato di accampare qualche giustificazione, sostenendo che non era stato lui a rubare la bici e altre scuse, che però non sono servite a nulla. E' stato fatto scendere dal treno e poi è stato accompagnato in caserma, dove è stato riconosciuto pure dalla vittima del furto. L'e-bike, dal costo di circa 2mila euro, è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il 16enne, un adolescente extracomunitario, è stato denunciato a piedi libero ai magistrati della Procura del Tribunale dei minori di Milano. L'accusa per lui è quella di furto aggravato.