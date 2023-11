Ruba un furgone con minaccia. Preso dai carabinieri rapinatore tradito dal Gps

È stato beffato dai carabinieri e dal Gps presente sul furgone che aveva appena rapinato un 39enne, fermato ieri pomeriggio alle 13 vicino la stazione di Asnago appena 15 minuti dopo aver messo a segno il colpo. L’uomo, un 39enne pregiudicato, alle 12.45 si era impossessato di un furgone della Global Post facendo scendere a forza la conducente, ma non aveva fatto i conti con il dispositivo Gps presente a bordo del veicolo. Non appena la conducente ha dato l’allarme i carabinieri del Radiomobile di Cantù attraverso i dati dell’automezzo e la traccia degli spostamenti sono andati a colpo sicuro, fermando l’uomo che è stato arrestato e lunedì, nel tribunale di Como, sarà processato per direttissima per rapina. Il furgone è stato già restituito alla proprietaria. P.P.