Ruba cosmetici Donna arrestata dai carabinieri

I carabinieri di Berbenno, nell’ambito dei servizi preventivi per contrastare i reati predatori, hanno arrestato in flagranza Elisabetta Pedrazzoli per furto nell’ipermercato Iperal di Castione. Il personale addetto alla vigilanza, visto l’atteggiamento sospetto (la curavano da tempo), ha richiesto l’intervento dei carabinieri, i quali l’hanno controllata mentre tentava di allontanarsi con cosmetici e articoli elettronici per complessivi 325 euro. La perquisizione domiciliare ha accertato la responsabilità per altri 2 furti del 9 e 11 maggio nello stesso negozio, di cui custodiva ancora parte della refurtiva, cosmetici e accessori per la cura della persona per circa 450 euro. La merce è stata restituita. La 43enne posta agli arresti domiciliari. M.Pu.