Rovistano in camera. Sorpresi dalla polizia

La polizia li ha sopresi all’interno dell’abitazione di Como in cui stavano commettendo un furto, mentre rovistavano in camera da letto. I due ladri hanno minacciato gli agenti puntandogli contro due coltelli, prima di essere disarmati e arrestati. In cella sono finiti due marocchini: Houssam Chrif, 21 anni e Hamza Ban Hine, che aveva dichiarato di essere minorenne, salvo essere smentito dall’esame auxologico effettuato in ospedale, che ha stimato un’età superiore ai 18 anni. L’intervento delle pattuglie della Squadra Volante è avvenuto verso le 2.50 della notte tra la vigilia e Natale, in seguito a una segnalazione giunta al 112 da parte di un cittadino che aveva notato rumori provenire dalla villetta del vicino di casa, in una strada a fondo cieco tra via Torno e viale Geno. I poliziotti si sono resi conto che i ladri erano ancora all’interno, con la porta d’ingresso danneggiata e rumori provenire dall’interno: i due giovani erano ancora intenti a rovistare nei cassetti nella stanza da letto. Alla vista degli agenti, li hanno minacciati con due dei quattro coltelli da cucina che avevano con loro, poi sequestrati. Pa.Pi.