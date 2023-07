Colico, disperso nel lago: un rover sommergibile per cercare Fausto Tosani

Colico (Lecco), 22 luglio 2023 – Proseguono le ricerche di Fausto Tosani, il pescatore di 79 anni che ieri mattina è salpato per un giro in motoscafo sul lago di Como a Colico, senza più riattraccare in porto. La sua imbarcazione è stata recuperata alla deriva in mezzo al Lario, ma lui non c'era. Si presume sia finito in acqua, catapultato fuori bordo a causa della burrasca provocata dal violento nubifragio che si è abbattuto su tutto l'Alto Lario proprio mentre lui stava navigando. Le possibilità di trovarlo vivo sono nulle.

Che fosse uscito per una crociera o una battuta di pesca è certo: lo aveva comunicato a familiari e amici, a casa non è più tornato ed è stato visto lasciare l'approdo, ripreso anche dalle telecamere di videosorveglianza. Questa mattina i vigili del fuoco hanno ricominciato le ricerche. I soccorritori stanno utilizzando anche un rover sommergibile manovrato da una apposita imbarcazione per la ricerca strumentale.