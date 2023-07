Colico, trovata barca alla deriva in mezzo al lago: si cercano dispersi

Colico (Lecco), 21 luglio 2023 – Una barca alla deriva in mezzo al lago di Como è stata avvistata e recuperata al largo di Colico. A bordo non c'era nessuno. Si teme che magari chi stesse navigando con l'imbarcazione possa essere stato sorpreso dal maltempo e sia finito in acqua.

I vigili del fuoco stanno scandagliando il lago ad ampio raggio per cercare eventuali naufraghi dispersi. In acqua ci sono i vigili del fuoco di tre squadre nautiche salpati da Lecco e da Como, mentre stanno effettuando una perlustrazione aerea i Draghi lombardi decollati da Malpensa in elicottero.

A terra è stata invece allestita la postazione di Unità di comando locale su un mezzo di soccorso attrezzato con monitor, stazione radio e postazioni internet per coordinare le ricerche. Al momento non risultano denunce di scomparsa e la speranza è che il natante sia stato strappato dagli ormeggi e sia finito alla deriva senza equipaggio.