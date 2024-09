Il Forte Montecchio di Colico diventa “lombardo”. La Regione acquisisce il complesso e punta all’Unesco

Colico (Lecco) – Regione Lombardia acquisisce dal Demanio pubblico dello Stato, il complesso monumentale di Forte Montecchio Nord di Colico. L’obiettivo principale del programma per il quale sono stati stanziati un milione e 20mila euro, è la valorizzazione del forte all’interno di una più ampia strategia finalizzata alla conservazione ottimale del bene e alla sua fruibilità, inserendo contestualmente il Forte in un sistema diffuso di musei e luoghi della cultura in genere, siti di interesse storico artistico e ambientale, itinerari culturali e naturalistici, circuiti culturali e turistici sul tema della Grande guerra in Lombardia.

Con la sua opera fortificata meglio conservata in Europa, Forte Montecchio rappresenta un unicum a livello mondiale per la memoria culturale e materiale della Grande guerra. La sua valorizzazione non prevede quindi solo la tutela del monumento, ma anche la promozione di una serie di attività. Trasformando quindi il sito storico in un polo di riferimento attivo tutto l’anno come esposizioni, incontri e convegni.

Un’offerta che – nelle intenzioni di Regione Lombardia - è rivolta non solo al turista, ma agli stessi residenti, agli studenti, alle scuole, ai cittadini, così da valorizzare al massimo il potenziale di questo luogo. Per arrivare, a lungo termine, ad avviare una collaborazione con le altre Regioni e le Province autonome, propedeutica alla candidatura del Forte alla lista Unesco del Patrimonio Mondiale, insieme ad altri beni e itinerari legati al tema in Lombardia.