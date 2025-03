Rogo in discarica e Bookcrossing. Il sospetto: identica matrice

Fiamme in discarica. La scorsa notte qualcuno ha appiccato un incendio nella discarica di Merate (Lecco). Sono bruciati gli scarti vegetali, quindi difficilmente si è trattata di autocombustione o di un rogo divampato per cause accidentali. A lanciare l’allarme è stato l’addetto di un istituto di vigilanza privato, che, durante, la ronda, ha visto le fiamme all’interno dell’isola ecologica di via della Ca’ Rossa a Brigarolo di Merate, vicino al canile municipale. Ha subito allertato i vigili del fuoco, che hanno impiegato un paio d’ore per contenere e spegnere l’incendio, perché hanno dovuto rivoltare foglie, rami, erba e scarti di potatura per essere sicuri di estinguere ogni focolaio. Al momento nessuno dall’Amministrazione comunale né da Silea, la Spa pubblica della spazzatura in provincia di Lecco, ha sporto denuncia, anche perché ieri era domenica. In zona e anche all’intero della discarica sono installate molte telecamere, i cui video potrebbero aiutare a stabilire origine dell’incendio ed eventuali responsabili. Sempre l’altra notte sono stati bruciati pure i libri del bookcrossing in stazione ad Osnago. In questo caso sono stati avvisati i carabinieri che avrebbero individuato alcuni ragazzini reduci da una serata in una discoteca della zona. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati. D.D.S.