Aiuta i ragazzi in difficoltà: rogo doloso alla Cascina don Guanella di Valmadrera

Valmadrera (Lecco) – L’incendio ha devastato la serra. Non una serra qualunque, ma la serra di Cascina don Guanella a Valmadrera, che non è una semplice serra dove coltivare ortaggi anche d’inverno. Lì infatti si “coltivano“ persone, giovani emarginati soprattutto, i loro sogni, le loro speranze, i loro desideri di riscatto, il loro futuro, perché Cascina don Guanella è un una missione di agricoltura sociale. L’incendio è certamente doloso, è stato appiccato di proposito per distruggere la serra e soprattutto il progetto di accoglienza, formazione e relazione che coinvolge una ventina di giovani. Oltre a divorare quanto cresceva e si trovava nella serra, ora sotto sequestro, tra cui arredi, frigoriferi e impianti elettrici e di irrigazione automatica, le fiamme hanno distrutto pure i vetri che la costituivano, perché sono esplosi a causa del calore infernale che si è sviluppato all’interno.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno notato dei bagliori all’interno della cascina: pensavano alle torce di qualche intruso, invece era fuoco. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Valmadrera e del comando provinciale di Lecco, che hanno lavorato a lungo di idranti per spegnere il rogo. “I danni sono parecchi – racconta don Agostino Frasson, sacerdote guanelliano, “papà“ di Cascina don Guanella e dei suoi ragazzi -. Ci consolano però i tanti attestati concreti di solidarietà che abbiamo subito ricevuto. Sono certo che anche da questo episodio, nasceranno buoni frutti”. Don Agostino si è messo subito messi al lavoro per rimediare al disastro: “Per Natale la serra sarà come nuova e dentro la serra celebreremo tutti insieme la messa di mezzanotte”, annuncia. Nelle scorse settimane e in passato a Cascina don Guanella sono stati registrati diversi vandalismi, ma mai così gravi.