Maxi evasioni. Rischiano quattro anni

Quattro anni di carcere e nove milioni di euro da sequestrati. Sono pesanti le richieste formulate dai magistrati della Procura europea nei confronti dei due amministratori delegati della Giovenzana International B.V. di Santa Maria Hoè, azienda brianzola tra il resto per il commercio di prodotti elettrici fondata nel 1952, ufficialmente, e anche fittiziamente secondo gli inquirenti, con sede legale e fiscale ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. I due sono accusati di frode fiscale. Si stima abbiamo evaso almeno 10 milioni di euro di Iva in cinque anni secondo gli investigatori del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Lecco. I due titolari dell’impresa brianzola commercializzavano i loro prodotti soprattutto in Italia, ma avrebbero tuttavia finto che la merce fosse destinata all’estero, in altri Paesi all’interno dell’Unione europea, abusando della sede estera fittizia, per non versare l’Iva.