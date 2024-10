Roberto Crippa: 320 km di corsa da Lecco a Pisa

Lecco, 10 ottobre 2023 – L'ultramaratona in solitaria da Lecco a Pisa è cominciata. Questa mattina, sotto la pioggia battente, il runner olginatese di 58 anni Roberto Crippa è partito da Lecco. Destinazione: la torre di Pisa. E' un viaggio di 320 chilometri non-stop.

Alla linea di start c'erano a salutarlo familiari, amici e il presidente della Canottieri Lecco, Marco Cariboni, da dove ha preso il via la sfida. Da Lecco il “Forrest Gump” lecchese, che, proprio come il protagonista del capolavoro di Robert Zemeckis interpretato da Tom Hanks, corre perché si diverte e gli fa tornare il sorriso, si è diretto verso Malgrate, quindi Olginate, il suo paese, poi Brivio, Cisano, la Bergamasca... Dopo aver attraversato Crema e Cremona, la Pianura Padana da nord a sud verso il Parmense, valicato il Passo della Cisa, lambito la Luguria e puntato in Toscana, se compirà l'impresa, taglierà il traguardo a Pisa entro domenica.

Roberto ha battezzato la sfida “Tower2Tower”, da torre a torre: il Matitone di Lecco, che è la torre campanaria della basilica cittadina e quella di Pisa appunto. E' lui da solo, contro la strada e il cronometro. “E' come correre 7 maratone e mezzo tutte di fila”, aveva spiegato l'ultramaratoneta le scorse settimane. Roberto è ormai un veterano: ha affrontato diverse gare sky e ultramarathon in Italia, Austria, Croazia e Svizzera. Nel 2021 ha affrontato 154 km da Lecco a Bormio; poi una 100 miglia in Germania; 203 km tra Lecco e Genova; in un continuo crescendo i 284,5 km tra Lecco e Venezia. E ora il tentativo di superarsi di nuovo.