Robbiate, si schianta in auto contro il passaggio a livello: ferito ragazzo di 23 anni

Robbiate (Lecco), 20 dicembre 2024 – Il guidatore in ospedale, l'auto distrutta, il passaggio a livello divelto, i treni in ritardo e i pendolari di nuovo al freddo in banchina. E' il bilancio dell'incidente successo questa mattina presto a Robbiate. Un ragazzo di 23 anni al volante di una Volvo XC40 poco prima delle 5 si è schiantato a tutta velocità contro il pilone di un passaggio a livello.

E' successo all'incrocio tra la Sp 55 nel tratto di via Sernovella e la linea ferroviaria Milano – Bergamo via Carnate, al confine tra Robbiate appunto, Brugarolo di Merate e Verderio. Lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca di Merate. In posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Merate. Il 23enne è stato poi trasferito d'urgenza in ospedale, al San Gerardo di Monza. Ha riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non sono troppo gravi, però solo perché guidava un suv. Oltre ai carabinieri per i rilievi del sinistro, sono stati mobilitati pure gli agenti della Polfer e i tecnici di Rfi.

A causa del passaggio a livello danneggiato e degli specialisti al lavoro per ripristinarlo, i treni hanno dovuto marciare a rilento, a passo d'uomo, con ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Lungo la linea, già interrotta tra Ponte San Pietro e Bergamo per lavori di raddoppio dei binari, si sono registrati ritardi, sebbene la situazione sia stata risolta in mattinata.