Robbiate, investita pensionata di 69 anni in bicicletta: pedalava in contromano. È grave

Robbiate (Lecco) – Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Robbiate. Una pensionata di 69 anni in bicicletta è stata investita da una automobilista di 34enne al volante di un'Audi. L'incidente è successo lungo una stradina a senso unico parallela alla Sp 54 all'altezza dell'incrocio con la Sp 56. La 69enne procedeva in contromano, la 34enne che stava imboccando la via non l'ha vista e l'ha investita. La pensionata è stata soccorsa dai sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa e dai soccorritori dell'eliambulanza di Milano. Le sue condizioni sono parse subito gravi, perché ha perso conoscenza. È stata rianimata e intubata e poi trasferita d'urgenza in ospedale al San Gerardo di Monza. Sul posto anche gli agenti della Polizia comunale per i rilievi.