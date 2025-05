Robbiate (Lecco), 22 maggio 2025 – Alina è viva. Intirizzita dal freddo e dalla pioggia, spossata, confusa, ma viva. È stata ritrovata nella tarda mattina di oggi sana e salva Alina, l'85enne di Robbiate scomparsa da ieri sera da casa.

È stata rintracciata nel parcheggio interno del vicino ospedale di Merate, dove poi è stata ricoverata per precauzione. Alina ha trascorso verosimilmente la nottata all'addiaccio, al freddo, sotto la pioggia battente. L'allarme è scattato giovedì in serata, dopo che Alina non è stata più ritrovata nell'abitazione dove risiede.

Immediate le ricerche, con la mobilitazione dei vigili del fuoco, che hanno anche allestito un posto di comando mobile avanzato per coordinare le operazioni, i volontari della Protezione civile, i carabinieri e gli agenti della Polizia locale. Alina non aveva con sé il cellulare, quindi non è stato possibile localizzarla a distanza. Nonostante sia stata battuta a tappeto tutta la zona circostante a dove abita, a causa del buio e appunto del maltempo, nessuno è riuscito a rintracciarla. Solo questa mattina dopo le 11 qualcuno ha notato quella signora anziana, bagnata fradicia, intirizzita e smarrita in un angolo del San Leopoldo Mandic. Alina è stata soccorsa e poi ricoverata.