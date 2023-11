Robbiate, 18enne travolto da un’auto sulle strisce mentre attraversa la provinciale: è gravissimo

Robbiate (Lecco), 7 novembre 2023 – Un ragazzo di 18 anni è stato investito mentre attraversava la provinciale sulle strisce pedonali. E' successo a Robbiate. E' stato ricoverato in condizioni disperate in ospedale a Merate. Il 18enne è stato travolto da un automobilista al volante di una Peugeot che non lo avrebbe visto, a causa del buio e degli altri guidatori fermi in colonna.

L'incidente

L'incidente è avvenuto nel tratto di via Mario Greppi della Sp 54, vicino all'incrocio con la Sp 56 di Imbersago. Dopo essere stato urtato, è stato sbalzato sul cofano della macchina e poi scaraventato a terra. E' stato soccorso dai sanitari dell'autoinfermieristica di Areu della postazione di Merate e dai volontari della Croce bianca di Merate.. Era esanime, in stato di incoscienza e per questo sono stati mobilitati pure i soccorritori dell'eliambulanza di Bergamo. Dopo averlo rianimato e dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasferito d'urgenza con l'elisoccorso al Pronto soccorso dell'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, il più vicino, per cercare di stabilizzare i parametri vitali.

Il precedente

All'inizio di maggio 2022, esattamente in quello stesso punto, sulle strisce pedonali, era stato investito un ciclista romeno di 59 anni, morto pochi giorni di agonia all'ospedale di Circolo di Varese. A investirlo era stato un motociclista appena maggiorenne in sella alla sua Yamaha che stava superando la colonna di veicoli fermi in coda. Quanti abitano o lavorano in zona da parecchio denunciano la pericolosità di quel tratto di provinciale, perché estremamente trafficato, con scarsa visibilità per la presenza di alberi ed edifici oltre che si ingressi e uscite da parcheggi e diverse attività, estremamente buio quando tramonta il sole.