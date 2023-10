Risse e violenze continue. Revocata la licenza al titolare di un locale

L’ennesima rissa con due feriti è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Visto che è stata revocata la licenza al bar Just Vip di Mozzo. I carabinieri di Curno hanno notificato al titolare del locale che si trova nei pressi del bowling in via Liguria, lungo la Villa d’Almè-Dalmine il provvedimento di revoca della licenza. Decisione presa a seguito della segnalazione alla questura da parte dei carabinieri, i quali sono intervenuti in più occasioni nei pressi del locale per gravi eventi di disordine, tanto che già in passato c’erano stati tre provvedimenti di sospensione.