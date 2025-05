Rischia di annegare nell’Adda, bimba di 8 anni salvata da un passante

L’acqua bassa in mezzo al canneto all’improvviso è diventata alta, la bambina di 8 anni non se lo aspettava ed è andata sotto. Qualcuno ha gridato: "Aiuto, la bimba sta annegando". Da riva un uomo si è subito tuffato nell’Adda e l’ha recuperata prima che annegasse. Momenti di paura il Primo maggio all’ora di pranzo a Calolziocorte, dove una bambina di 8 anni stava per annegare dopo essere caduta nel fiume mentre i suoi genitori e gli altri familiari stavano apparecchiando i tavoli dell’area pic nic a pochi metri di distanza da lei. Dopo essere stata riportata a terra, la bimba è stata soccorsa dai sanitari dell’autoinfermieristica di Areu e dell’eliambulanza di Como. Nonostante lo shock, anche termico per l’acqua fredda, oltre che per lo spavento, e qualche sorsata d’acqua, stava tutto sommato bene, sebbene faticasse a respirare perché probabilmente un po’ d’acqua le è finita nei polmoni. Dopo la prima assistenza, è stata trasferita in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’eliambulanza, ma comunque non in gravi condizioni. D.D.S.