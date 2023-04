Rilascio urgente passaporti, boom di richieste: a Lecco aperture straordinarie

Lecco, 26 aprile 2023 – I poliziotti dell'Ufficio Passaporti fanno gli straordinari per consentire a tutti di poter andare in vacanza all'estero. Sabato l'Ufficio Passaporti della questura di Lecco resterà aperto al mattino dalle 8.30 alle 13. I poliziotti riceveranno 50 istanze per il rilascio urgente dei passaporti, in modo che chi ha già prenotato le vacanze fuori dell'Unione Europea non rischi di restare a casa perché non ha i documenti necessari per espatriare.

“Tenuto conto dell’approssimarsi delle vacanze estive, intendiamo agevolare i cittadini che necessitano del titolo di viaggio per recarsi all’estero programmando l’apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti nella giornata di sabato”, spiegano dalla questura di Lecco. Occorre comunque prenotarsi attraverso l'agenda online e presentarsi già con tutta la documentazione necessaria; ricevuta di pagamento del bollettino per le pratiche, contrassegno amministrativo, foto, modulistica.

L'anno scorso gli agenti in servizio all'Ufficio Passaporti si sono occupati di 10.320 pratiche per il rilascio di altrettanti passaporti, 418 per nulla osta e deleghe, 645 per atti di affido per l'espatrio temporaneo. Sono quasi il doppio delle pratiche di cui si sono occupati nel 2021. Per fronteggiare l'enorme richiesta di passaporti e consentire a tutti di viaggiare, gli orari dell'Ufficio Passaporti erano già stati implementati con l'apertura straordinaria i lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17 con la possibilità di accettare 20 istanze urgenti. Le istanze urgenti riguardano quanti hanno in programma una partenza entro 4 settimane all’atto della presentazione dell’istanza, muniti di stampa del biglietto aereo, di prenotazione o della lettera di lavoro in cui viene riportata la data di partenza. Verranno effettuate altre aperture straordinarie di sabato. L'Ufficio Passaporti è in Via Leonardo da Vinci 2.