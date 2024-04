Rifiuti abbandonati, 19 multe in tre mesi

Sono 19 i verbali contestati nei primi tre mesi dell’anno nei Comuni di Valmadrera e Malgrate per conferimento errato di rifiuti o per abbandono di rifiuti. Individuati grazie anche alle nuove tecnologie, spiega il corpo di polizia locale, come lo sviluppo dell’impianto di videosorveglianza comunale, lo spostamento di cestini gettacarte in luoghi più luminosi o comunque videosorvegliati, la presenza sui veicoli di servizio di dash cam, i dispositivi di registrazione video. A febbraio in particolare è stato individuato un uomo residente fuori città, che ha accostato il veicolo a bordo della statale 639, lanciando un sacco di rifiuti domestici nella parte boschiva, a ridosso della sede stradale. Individuato dalla pattuglia, l’uomo ha negato l’abbandono di rifiuti, ma l’acquisizione delle immagini della telecamera sul veicolo di servizio ha consentito di confermare la sua responsabilità e sanzionarlo.

Più grave la violazione accertata il 28 marzo, con l’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate, unitamente assieme all’impianto luminoso, al parco Rio Torto intercomunale di Valmadrera e Malgrate. La sera precedente due uomini, a bordo dell’auto di proprietà, sono entrati nel parco, abbandonando sul prato decine di sacchi contenenti macerie da lavorazioni edili. Hanno ricevuto una sanzione da 617 euro. È possibile inoltrare segnalazioni chiamando il numero 329.2103386.

Pa.Pi.