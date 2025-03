ResegUp 2025, è già tutto esaurito: assegnati i 1.200 pettorali disponibili

Lecco, 23 marzo 2025 – Sold out alla ResegUp. Non ci sono più pettorali disponibili per la gara di corsa in montagna sul Resegone. In meno di 15 giorni dall'apertura delle iscrizioni e a due mesi e mezzo dallo start, i 1.200 pettorali disponibili per la quattordicesima edizione della skyrace lecchese sono stati assegnati.

L’appuntamento è fissato per sabato 7 giugno, quando i runner partiranno dal lungolago di Lecco per affrontare la salita fino alla vetta del Resegone, montagna simbolo della città, e infine tornare a Lecco.

“Siamo felicissimi dell’interesse verso Resegup, andata sold out in sole due settimane dall’apertura delle iscrizioni - commenta dichiara Paolo Sala, presidente di Asd 2Slow, promotore dell'evento –. Dopo la pandemia, avevamo registrato un calo diffuso di partecipazione, ma è un grande piacere vedere questo ritrovato entusiasmo”.

Per chi non è riuscito a iscriversi in tempo, rimane la possibilità di entrare in lista d’attesa mandando una mail a iscrizione@resegup.it. La ResegUp è lunga 24 chilometri, con un dislivello positivo di oltre 1.600 metri.