Bike Trail Adventure. Al via la prima edizione: "Scopriamo il territorio"

Sabato 8 marzo il lungolago di Gavirate ospiterà la prima edizione della Bike Trail Adventure, un’esperienza su due ruote organizzata dalla Campo dei Fiori Outdoor Asd in collaborazione con All4cycling. Sarà un raduno ciclistico all’insegna dell’avventura e del divertimento, senza cronometro né classifiche e in totale autosufficienza. È fissato a 200 il tetto di partecipanti: ci si potrà presentare al via con biciclette gravel, ciclocross, mountain bike o e-bike a pedalata assistita.

Due i percorsi a scelta che si snodano tra sterrati, single track e strade asfaltate: il medio di 43 chilometri (500 metri di dislivello positivo) e il lungo di 63 (700 metri di dislivello). La partenza sarà alla francese tra le 8,30 e le 9,30, doppio il ristoro ad Angera a Gavirate. La Bike Trail Adventure guiderà gli appassionati lungo gli angoli più suggestivi della provincia. L’obiettivo è promuovere il territorio e lo sport in ogni sua forma.

Una volta rientrati al villaggio sul lungolago i ciclisti potranno assistere all’inaugurazione della nona edizione del Campo dei Fiori Trail, gara di corsa in montagna che si svolgerà nel weekend dell’8 e 9 marzo. L.C.