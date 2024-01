"Regione Lombardia deve scegliere da che parte stare: o con i lavoratori lombardi, a tutela dei loro diritti, o contro di loro, con chi pensa solo a nuovi balzelli - spiega consigliere regionale comasco del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, segretario della Commissione speciale Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine - Il Governo ha chiesto che Regione Lombardia sia complice nella riscossione della nuova tassa sanitaria per i vecchi frontalieri. In Consiglio regionale pretenderemo delle risposte chiare dalla Giunta Fontana - Hanno davvero intenzione di procedere con la tassazione aggiuntiva per i vecchi frontalieri per finanziare l’indennità di confine per le professioni sanitarie? Vogliono davvero rischiare di contraddire l’accordo fiscale in vigore tra Italia e Svizzera e le chiare clausole di salvaguardia per i vecchi frontalieri che già pagano le tasse con i ristorni ai Comuni? Palazzo Lombardia andrà oltre la soglia di prelievo del 3% previsto dalla Legge di bilancio? Servono chiarezza e risposte".

Roberto Canali