Ravasi e Scola over 80. Non saranno al Conclave

Chi sarà il futuro Papa che sostituirà Francesco non si sa ancora, al di là dei nomi indicati come possibili successori di Bergoglio in queste ore. Di certo, invece, si sa chi non lo sarà, almeno nella prassi, perché in teoria sono eleggibili tutti i maschi battezzati non sposati. Nella pratica non lo saranno ad esempio i due lecchesi, il cardinal Gianfranco Ravasi e il cardinale Angelo Scola. Per loro è una questione d’età. Sia l’ex presidente della Pontificia commissione di Archeologia sacra, sia l’arcivescovo emerito di Milano hanno infatti superato gli ottant’anni di età.

Il primo, originario di Osnago, ne ha compiuti 82 lo scorso 18 ottobre; il secondo, di Malgrate, 83. Pur essendo tra i 253 cardinali, avendo entrambi superato gli 80, non parteciperanno al Conclave e non figurano quindi nel novero dei 140 cardinali elettori tra cui verrà scelto il prossimo pontefice.

Sia il cardinale Ravasi, sia il cardinal Scola erano ritenuti tra i possibili successori di papa Benedetto XVI, per questo nel marzo 2013 si erano radunati sia a Osnago, sia a Malgrate per l’eventualità che il nuovo papa potesse essere uno di loro. In realtà i vaticanisti più esperti e i più attenti alle vicende della Chiesa erano scettici sulla possibile elezioni di uno dei due. I fatti hanno dato loro ragione.

Daniele De Salvo