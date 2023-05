Rapine ai supermercati, arrestato 45enne

Era considerato il terrore dei supermercati. Per i carabinieri della compagnia di Verolanuova in pochi mesi aveva messo a segno almeno sei rapine tra Bassano Bresciano, Offlaga, Manerbio, Travagliato, Rovato e Bagnolo Mella, oltre a un settimo episodio, a inizio anno, ai danni di un automobilista che aveva posteggiato la macchina all’outlet Franciacorta di Rodengo Saiano. Giacomo Capra, 45enne pregiudicato di Manerbio, è però finito in carcere, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Per il gip Francesca Grassani, che gli addebita 17 imputazioni dal 9 gennaio al 20 aprile, è pericoloso socialmente, "incline alla violenza" e ad alto rischio di recidiva non avendo fonti di reddito regolari. I colpi, accomunati da alcune costanti - l’uso del coltello, di uno scooter senza targa e di un casco calato in testa - avevano avuto come epilogo un arresto in flagranza il 27 aprile a Coccaglio. L’indagine, poi recepita dall’ordinanza del gip, ha ricostruito i pregressi. L’uomo è accusato di aver depredato la Conad di Bassano Bresciano il 22 marzo (bottino 750 euro) il Midi di Offlaga il 29 e il discount Md di Manerbio il 30 (altri 430 euro). E ancora, la Conad di Travagliato il 7 aprile (puntando il coltello a una cassiera l’avrebbe avvertita: "Fai la brava altrimenti ti sfregio quel bel visino"), bottino 1.431 euro. L’Eurospin di Rovato il 7 aprile (600 euro). L’Aldi di Bagnolo il 20 aprile (1.280 euro). Il 20 aprile infine Capra è accusato di essere sfuggito ai carabinieri di Pontevico prima guidando come un pazzo, poi assestando una testata al vicebrigadiere. A gennaio, con un complice avrebbe colpito alla testa il proprietario di un’auto all’esterno dell’outlet Franciacorta, in cui rovistava, minacciandolo con una pistola. B.Ras.