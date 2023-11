Rapina da 100mila euro, tutti in manette

I carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia hanno arrestato due uomini ed una donna, tutti cittadini italiani, per rapina in concorso. Nella mattinata di venerdì era giunta alla centrale operativa una richiesta di intervento da parte dei dipendenti della filiale della Cassa Padana di Gardone: poco prima due soggetti, in parte travisati ed armati di un taglierino, minacciando i dipendenti avevano preso circa 100.000 euro in banconote di vario taglio. Le pattuglie dei carabinieri, immediatamente attivate dalla Centrale, hanno intercettato i tre presunti autori mentre si allontanavano. Al termine delle perquisizioni, è stata rinvenuta e sequestrata la somma di denaro asportata poco prima dalla banca (restituita all’istituto di credito), nonché il taglierino utilizzato ed i capi di abbigliamento indossati dai tre soggetti nel corso della rapina. Tutti i presunti autori, su disposizione della Procura di Brescia, sono stati portati in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.