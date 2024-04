Rapina alla Coop di Verderio: è la seconda in 5 giorni. Lancio di shampoo contro il bandito

Verderio (Lecco), 27 aprile 2024 – Assalto all'arma bianca alla Coop di Verderio. È la seconda rapina in cinque giorni nello stesso negozio.

La rapina

Questa sera, sabato, poco prima dell'orario di chiusura, intorno alle 19.30, un bandito solitario ha fatto irruzione nel piccolo market del paese brianzolo. Era armato di coltello e ha obbligato la cassiera a scansarsi per consentirgli di aprire il registratore di cassa. Dentro c’erano circa mille euro in contanti, l'intero incasso della giornata, che lui ha arraffato e si è infilato nelle tasche.

La fuga

Un responsabile del punto vendita, che è Sergio Claudio Andreotti, che è anche un consigliere comunale, dal suo ufficio si è accorto che stava succedendo qualcosa. È subito intervenuto insieme ad un addetto. Insieme hanno provato a cacciare l’intruso: gli hanno urlato contro e gli hanno lanciato addosso confezioni di shampoo prese dagli scaffali.

L'inseguimento

Nonostante fosse armato, i due, lo hanno pure inseguito. Sono riusciti a tallonarlo per diverse centinaia di metri. Gli sono stati dietro prima per alcune vie del centro del paese e poi anche lungo alcuni sentieri dei campi della zona. Poi, subito dietro un angolo, il rapinatore è come sparito. Si ipotizza o che abiti in zona, oppure che sia stato recuperato da un complice in auto.

Il precedente

Era già stata messa a segno martedì a mezzogiorno una prima rapina alla Coop di Verderio. Il rapinatore, oltre ad un coltello da cucina, brandiva pure un ombrello, che ha utilizzato per tenere lontani i clienti che stavano entrando, puntandolo loro contro. Non si esclude che l'autore della prima rapina sia lo stesso che ha colpito anche questa sera.