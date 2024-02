Ragni in lutto: addio al pioniere “Dino” Piazza

LECCO

Maglioni rossi e alpinisti in lutto. È morto Aldo Piazza (nella foto), Dino per tutti. Aveva 91 anni. Era uno dei veterani dei Ragni della Grignetta, di cui faceva parte dal 1955. Dal 1964 al 1970 ne era stato anche presidente. Oltre che alpinista e Ragno della Grignetta, è stato anche precursore dei moderni soccorritori del Soccorso alpino e imprenditore.

Con l’amico Emilio Ratti, tra i papà dei Maglioni Rossi, aveva fondato infatti la Rapitech, attiva tutt’ora, perché all’epoca la vita di un alpinista non poteva essere svincolata dal lavoro per inventare e migliorare chiodi, ramponi, fissaggi da utilizzare per coltivare la passione per la montagna, che era terra di pionieri. Durante la sua lunga carriera alpinista Dino ha aperto molte nuove vie, tra cui la Direttissima alla Torre Cecilia nel 1959 in Grignetta, e ha affrontato salite celebri come la nord-ovest del Civetta lungo la via Solleder e la ripetizione della via Bonatti al Petit Dru sul massiccio del Monte Bianco, Monte Bianco su cui è tornato anche all’età di 84 anni. La vita di Dino è stata caratterizzata anche dal dolore di aver perso tanti amici e amanti della montagna come lui, come nel luglio 1961, quando sette sette scalatori in due cordate guidate da Walter Bonatti e Pierre Mazeaud, vennero travolti da una bufera sul Pilone centrale del Freney sul: lui era uno dei pochi a conoscere la via di fuga che avevano pianificato e partecipò a quello che venne definito il soccorso più drammatico delle Alpi, perché sopravvissero solo in tre. A Dino gli alpinisti del Cai di Lecco hanno anche dedicato un film, intitolato "Prima il dovere", un lungometraggio presentato in anteprima nel 2016. Il funerale di Piazza verrà celebrato martedì mattina alle 10.45 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso di Castello di Lecco.