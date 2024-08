Raddoppio ferroviario. Treni fermi per lavori ritornano gli autobus

Tutti a bordo. Da lunedì 9 settembre ripartono i bus per studenti tra Paderno d’Adda, Calolziocorte e Bergamo. Sostituiscono i treni della linea Milano-Carnate-Bergamo che non possono più viaggiare tra Ponte San Pietro e Bergamo per i lavori di raddoppio ferroviario e di potenziamento della stazione di Bergamo. Per il suono della prima campanella di inizio delle lezioni, da Trenord hanno confermato il collegamento diretto mattutino tra Paderno d’Adda e Bergamo, dal lunedì al sabato, con partenza alle 6,40 e arrivo a destinazione alle 7,45.

La partenza da Paderno si trova in corrispondenza della fermata dei bus di linea in via Luigi Gasparotto, mentre il punto di arrivo a Bergamo rimane in via Geremia Bonomelli. Sono stati inoltre istituiti due collegamenti mattutini da lunedì a sabato tra Calolziocorte e Bergamo con partenza alle 6,15 e alle 6,37 da via Antonio Stoppani, e con arrivo a Bergamo rispettivamente alle 7,15 e alle 7,48, con una fermata intermedia a Cisano. Viceversa, da Bergamo per Calolziocorte sono previste due corse, da lunedì a venerdì, con partenza, dalla pensilina 12 delle autolinee sul piazzale della stazione di Bergamo, alle ore 13,08 e alle 14,08 e arrivo a Calolziocorte rispettivamente alle 14,15 e alle 15,15. Per quanto riguarda il sabato, a queste due corse ne verrà aggiunta una terza, in partenza da Bergamo alle 12,08 con arrivo a Calolziocorte alle 13:15 e fermata intermedia a Cisano. Le corse in partenza da Bergamo alle 13,08 e alle 14,08 effettueranno anche le fermate intermedie di Ambivere, Pontida e Cisano. Prosegue poi regolarmente il servizio sostitutivo tra le stazioni di Ponte e Bergamo come da orari pubblicati sul sito di Trenord. "Un impegno per permettere agli studenti e ai cittadini di usufruire di un servizio particolarmente importante per spostarsi sul territorio in maniera agevole e puntuale" ,commenta Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile.

D.D.S.