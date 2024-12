Rifiuti, a Lecco apre il nuovo punto raccolta

Lecco – Apre oggi al pubblico il nuovo centro di raccolta rifiuti di via Toscanini, nei pressi della rotonda di via Don Ticozzi in zona Bione. Si trova a pochissima distanza dall’attuale centro di via Buozzi, che verrà definitivamente chiuso. Al taglio del nastro ieri mattina erano presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore Renata Zuffi (Ambiente), insieme alla presidente di Silea Spa Francesca Rota e ai rappresentanti dell’impresa DMC Costruzioni Srl di Brescia che ha realizzato i lavori. Gli orari di apertura non cambieranno: le utenze domestiche potranno continuare ad accedere da martedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14alle 18.30, mentre gli orari per le utenze non domestiche sono da martedì a venerdì dalle 14 alle 18.30. L’ingresso è consentito fino a 15 minuti prima della chiusura.

I privati cittadini potranno entrare con la carta regionale dei servizi o con la propria carta d’identità elettronica: basterà accostare l’auto al nuovo totem touch-screen al varco di ingresso senza bisogno di scendere dal mezzo, e avvicinare la tessera sanitaria o il documento, per poi indicare i rifiuti conferiti selezionandoli dall’elenco sullo schermo. Le aziende e utenze non domestiche potranno accedere al centro di raccolta utilizzando un apposito Qr Code identificativo: il sistema di lettura targhe verificherà l’autorizzazione del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti e la relativa iscrizione dell’azienda all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, senza la quale non sarà possibile entrare. Inoltre saranno autorizzati solo i mezzi abbinati al codice stesso, e non altri. Il Qr code identificativo per le utenze non domestiche può essere chiesto sul sito di Silea, mentre continueranno a essere validi quelli già assegnati in precedenza, senza alcun bisogno di aggiornamenti.