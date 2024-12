Raccolta rifiuti. Al Bione il nuovo centro

Non un semplice centro di raccolta e smistamento dei rifiuti, ma una vera e propria isola del riciclo e del riuso 4.0, perché ormai, della spazzatura non si butta via nulla. Apre i battenti martedì il nuovo centro di raccolta dei rifiuti di Lecco, spostato di alcune centinaia di metri più a sud, ma sempre in zona Bione, per lasciare spazio allo svincolo del futuro nuovo Quarto ponte in fase di costruzione. È più grande, attrezzato, sicuro, meglio organizzato di quello precedente. "Un nuovo servizio per la nostra città", spiegano dal Comune. Si accederà solo con la carta dei servizi personale e gli occhi elettronici saranno in grado di leggere automaticamente le targhe per valutare chi ha diritto di entrare e chi no e stabilire se si è in regola con il pagamento della Tari. Ogni utente dovrà indicare, tramite totem, quali rifiuti intende conferire per essere smistato nell’area indicata. Un milione e otto il costo dell’intervento, finanziato anche tramite il Pnrr. D.D.S.