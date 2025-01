Raccolta fondi per sfamare cervi in difficoltà

È soprannominato "l’ultimo paradiso", ma il Pian delle Betulle, a Margno, in Valsassina, per cinque cervi potrebbe trasformarsi in un inferno. Il foraggio di cui si nutrono scarseggia e, dopo essere scampati prima ad un destino che li aveva trasformati in attrazione turistica e poi al pericolo delle doppiette, ora rischiano di morire di stenti.

Alcuni angeli custodi, tra cui Mario Vassena, ogni settimana, zaino in spalla, si arrampicano sin lassù, a 1.500 metri di quota, per portare loro da mangiare e nutrirli, perché gli animali non sono in grado di procurarselo da soli. Oltre al fieno portano integratori, affinché possano affrontare al meglio il freddo e la neve dell’inverno. Foraggio e integratori tuttavia hanno un costo. "Aver salvato questi splendidi animali da morte certa ci rende orgogliosi di essere volontari – spiega Susanna Chiesa, presidentessa dell’associazione Freccia 45, i cui volontari si prendono cura dei cervi dal 2016 -. Ringrazio personalmente Mario Vassena, "l’uomo che sussurra ai cervi", dedito giornalmente da oltre 8 anni al benessere di questi splendidi animali. Vi prego di aiutarci in questo difficilissimo periodo. Anche una piccolissima donazione è per noi molto utile".

Le donazioni possono essere fatte con carta di credito e PayPal dalla pagina di Freccia45.org o tramite bonifico bancari sul conto corrente intestato a Freccia 45 presso il Crédit Agricole, IBAN IT96E0623022900000015098226. D.D.S.