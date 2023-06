Pulcini di cigno intrappolati tra lenze e ami sul lago di Como: salvati dai vigili del fuoco / IL VIDEO

Dervio (Lecco), 23 giugno 2023 – I brutti anatroccoli potranno crescere e diventare splendidi cigni, come mamma e papà. Li hanno salvati i vigili del fuoco di Bellano.

My player placeholder

Sei pulcini di cigno e insieme a due cigni adulti sono rimasti intrappolati in reti e lenze, piazzate probabilmente da pescatori di frodo, mentre nuotavano tutti insieme uno in fila all'altro nelle acque del lago di Como a Dervio.

A lanciare l'allarme è stato un velista. Insieme ai vigili del fuoco sono arrivati pure gli agenti della Polizia locale dell'Alto Lario. Con tanta pazienza i soccorritori hanno liberato i cigni: alcuni erano impigliati e aggrovigliati insieme in una lenza, altri infilzati dagli ami.

I cigni hanno probabilmente compreso che i vigili del fuoco erano lì solo per aiutarli e salvarli, non per far loro del male: anche gli esemplari adulti, solitamente aggressivi e protettivi verso le loro nidiate, si sono infatti lasciati prendere e quasi coccolare.

Pulcini e adulti sono stati portati per sicurezza a un veterinario della zona. Un cigno aveva un amo in gola ed è stato necessario trasferirlo in un centro di recupero per la fauna selvatica. Gli altri invece, una volta che si ci si è assicurati che stavano bene, sono stati di nuovo liberati e lasciati andare nel lago.