“Prima Comunicazione” Dopo il fallimento due rinviati a giudizio

Rinvio a giudizio per aprile del prossimo anno per l’imprenditore Giovanni Maspero, 59 anni di Como e per il fratello Massimo Maspero, 48 anni di Faloppio. Sono imputati nell’indagine sul fallimento di Prima Comunicazione srl di Olgiate Comasco, e delle società collegate. Per Massimo, la cui posizione giudiziaria è molto meno rilevante rispetto alle contestazioni mosse al fratello, il Gup aveva rigettato l’accordo di patteggiamento a 2 anni di reclusione, mentre Giovanni ha scelto di andare direttamente a dibattimento. Ora per entrambi è stata fissata la prima udienza, tra nove mesi. Tra le contestazioni, compare anche il fallimento della società Theoria srl di Como, a cui faceva capo il ristorante con Stella Michelin in centro a Como.