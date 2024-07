Premio Manzoni. Scelta la terzina dei finalisti

A contendersi la ventesima edizione del Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni - Città di Lecco saranno Marco Cassandro con ’Eravamo immortali’, Daniele Pasquini con ’Selvaggio Ovest’ e Nicoletta Verna con ’I giorni di Vetro’. A scegliere i tre romanzi che concorreranno per l’ambito riconoscimento sono stati il presidente Ermanno Paccagnini, Alberto Cadioli, Gian Luigi Daccò, Gianmarco Gaspari, Luigi Mascheroni, Stefano Motta, Mauro Novelli e Giovanna Rosa, cioè i componenti della giuria tecnica del Premio.

Li hanno selezionati tra oltre una quarantina le opere candidate da editori e autori. I tre libri verranno ora sottoposti alla lettura, e quindi al giudizio, dei 100 giurati popolari: a loro il compito poi di stabilire il vincitore del Premio, che nell’albo d’oro, andrà a seguire i due trionfatori della scorsa edizione, ovvero Emanuela Fontana e Paolo Malaguti, che lo scorso ottobre si erano aggiudicati il riconoscimento ex aequo. La premiazione, con la proclamazione del vincitore, si svolgerà nel corso della cerimonia prevista per sabato 19 ottobre. Si svolgerà nella sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Giuseppe Garibaldi a Lecco. Il Premio Alessandro Manzoni – Città di Lecco è stato istituito nel 2005. Oltre al premio per il romanzo storico, è previsto un premio alla carriera, attribuito, tra gli altri, a Umberto Eco, Ermanno Olmi, Liliana Cavani, Dacia Maraini, Carlo Lucarelli e, l’anno scorso, ad Alessandro Barbero. D.D.S.