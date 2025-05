Troppi buchi. Asfaltatura d’urgenza

Asfaltatura d’urgenza a Casatenovo per il passaggio dei corridori del Giro d’Italia. In vista della tappa di giovedì del Giro d’Italia, durante la quale i ciclisti della carovana rosa attraverseranno anche il paese, la Sp 51 La Santa è stata asfaltata d’urgenza, pena il cambio di percorso, per eliminare buchi, sconnessioni e altre asperità pericolose. Si è trattato di un intervento da 70mila euro. Casatenovo sarà toccata anche dalla Pedalata Mediolanum, evento collaterale non agonistico. Per la Pedalata Mediolanum non è prevista alcuna sospensione della circolazione: a controllare il traffico ci penseranno con una sorveglianza dinamica gli agenti della Polizia stradale dell’Emilia Romagna.