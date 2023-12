Premio della Pace 2023 al dottor Giuseppe Bollini

LOMAGNA

Un doppio riconoscimento, per il suo impegno per il popolo dimenticato, cioè i Borana, e per la sanità pubblica. Il dottor Giuseppe Bollini, 77 anni di Robbiate, ex primario di lungo corso dal 1976 al 2023 del Pronto soccorso dell’ospedale di Merate e fondatore del Progetto Sololo in Kenya dopo essere stato per la prima volta in Africa nel 1986, è tra i vincitore dell’edizione 2023 del Premio della Pace intitolato a Graziella Fumagalli, madre Erminia Cazzaniga e alla piccola sorella Luisa Dell’Orto, missionarie religiose e laiche che sono state uccise dove svolgevano il loro servizio. A candidarlo sono stati una decina tra persone, associazioni e gruppi. Il Premio verrà consegnato venerdì sera, l’8 dicembre, all’Immacolata, nella sala della comunità di Lomagna. "Questo Premio è il frutto delle attività che voi sostenete – spiega Pino, come lo chiamano tutti, agli amici che lo aiutano - Io lo considero vostro e di tutti gli operatori di Cipad". Il Progetto Sololo è un progetto che consente alla comunità di Sololo, nord est del Kenya, sul confine dell’Etiopia, di autosostenersi, in uno degli angoli più poveri e meno aiutati della terra. D.D.S.