Premana, si taglia un dito con la motosega: 67enne soccorso in montagna

Premana (Lecco), 5 ottobre 2024 – Oltre a tagliare la legna, si è tranciato di netto un dito. Un 67enne questa mattina stava tagliando la legna con la motosega nei boschi di Premana, appena fuori la sua baita, nella zona dell'alpe Rasga, a circa mille metri di quota in montagna. Invece che la legna, si è però tagliato anche un dito di una mano.

I primi a soccorrerlo sono stati i tecnici della squadra di Premana del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Lariana. Sono poi arrivati dal cielo anche i soccorritori dell'equipaggio dell'elisoccorso di Sondrio, tra cui un medico e un infermiere, decollati dalla base di Caiolo. I sanitari hanno disinfettato la ferita e tamponato l'emorragia. In meno di un'ora dalla richiesta di aiuto agli operatori del 112, il 67enne, che non è stato mai in pericolo di vita, è stato poi trasferito d'urgenza in eliambulanza direttamente all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per cercare di salvargli il dito amputato.