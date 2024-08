Premana, scivola da una cresta all’Alpe Deleguaggio: paura per un ragazzino di 12 anni

Premana (Lecco), 14 agosto 2024 – Un ragazzino di 12 anni è stato soccorso in montagna dai volontari del Soccorso alpino e dai soccorritori dell'eliambulanza di Como. Questa mattina stava percorrendo una cresta in quota, a monte dell'Alpe Deleguaggio, in territorio di Premana, ma è caduto ed è scivolato per alcuni metri. Si è graffiato, ha riportato diversi traumi e si è rotto pure un polso.

Il primo a soccorrerlo è stato un tecnico del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, che si trovava già in zona per conto proprio. Lo hanno poi raggiunto gli altri volontari della squadra di Premana e sono stati mobilitato pure i soccorritori dell'eliambulanza di Como. Nonostante inizialmente si è temuto di non poterlo imbarcare a bordo del mezzo di emergenza aereo, il cielo si è aperto ed è stato possibile trasferire il 12enne in ospedale a Gravedona con l'eliambulanza appunto. Quello di oggi è stato il tredicesimo intervento da inizio mese svolto dai volontari del Soccorso alpino valsassinese.