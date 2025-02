Lecco, precipita per 60 metri in una scarpata: soccorso escurionista di 69 anni

Lecco, 27 dicembre 2025 – È ruzzolato giù per una sessantina di metri fino in fondo al burrone. Quando i soccorritori lo hanno raggiunto era ferito, spaventato, frastornato, ma vivo e cosciente.

L'incidente

L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14.30. Maurizio, 69 anni, con sua moglie stava raggiungendo in auto Montalbano, località di Lecco dove abitano. Al volante c'era la moglie: dall'altra parte arrivata un altro residente alla guida di un furgone, lei si è fermata, ha ingranato la retromarcia per lasciargli spazio, ma è finita con una ruota fuori strada, senza più riuscire ad andare avanti né indietro. Allora il marito, Maurizio appunto, è sceso dal mezzo per cercare di bilanciarlo, ma ha perso l’equilibrio ed è scivolato nella scarpata che delimita quel tratto di strada sterrata per Montalbano. Maurizio è rotolato giù per il pendio per sessanta metri.

I soccorsi

Imponente il dispiegamento dei soccorritori per raggiungerlo, assisterlo e recuperarlo il primo possibile. Sono intervenuti i sanitari di Areu, con i volontari della Croce rossa. In posto anche i vigili del fuoco di tre squadre, tra cui gli specialisti del Saf addestrati per le emergenze speleo alpino fluviali, e i soccorritori dell’eliambulanza di Como. I soccorritori, dopo essersi calati e avergli prestato le prime cure accertandosi delle sue condizioni, lo hanno riportato fino in strada con un sistema di carrucole e contrappesi. Quindi lo hanno trasferito fino alla piazzola del Bione, dove è stato trasbordato sull'eliambulanza e trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. Nonostante il volo e i trami, non è in pericolo di vita.