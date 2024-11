Valgreghentino, il balcone cede di schianto: 49enne precipita nel vuoto

Valgreghentino (Lecco), 2 novembre 2024 – Il pavimento del balcone a cui era affacciata ha ceduto di schianto e lei è precipitata di sotto.

A cadere nel vuoto è stata questa mattina una donna di 49 anni di Valgreghentino. L'incidente si è verificato in un caseggiato di corte, nella frazione di Parzano.

La 49enne era sul ballatoio, fuori dalla sua casa di ringhiera. La lastra in pietra che costituisce il pavimento si è però spezzata a metà, facendole mancare letteralmente il sostegno sotto i piedi. E' precipitata così al suolo, nel cortile del caseggiato di corte, da un'altezza di circa tre metri, perché il balcone che ha ceduto è al primo piano. E' successo tutto in una frazione di secondo. La signora è stata soccorsa sia dai sanitari di Areu, sia dai vigili del fuoco Nella caduta ha picchiato la testa e riportato altri traumi e contusioni, fortunatamente non gravi.

E' stata trasferita in ambulanza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stata ricoverata in osservazione per accertamenti. Il ballatoio che ha ceduto è stato al momento dichiarato inagibile.