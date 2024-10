Precipita nel canalone. Muore davanti al fratello

COLICO (Lecco)

È scivolata nel canalone praticamente sotto gli occhi del fratello. È successo tutto in un attimo. Francesca Rossi, originaria di Tirano, ma che abitava a Milano, aveva 45 anni, era sposata ed era mamma di due figli piccoli. Nel primo pomeriggio di ieri è precipitata e morta sul Legnone, la montagna più alta della provincia di Lecco con i suoi 2.610 metri. Lei e il fratello più giovane stavano tornando verso valle. Avevano appena lasciato la cima e stavano percorrendo la via Normale. Erano ancora in cresta, 150 metri sotto la vetta, in un tratto non impegnativo ma esposto. "Continuava a chiedermi di accompagnarla sul Legnone – ha raccontato sotto shock il fratello –. Era contentissima di essere arrivata in cima. Mentre scendevamo io ero avanti, lei subito dietro. Ho sentito un flebile urlo, come di stupore, mi sono voltato e non c’era più". Il fratello ha subito lanciato l’allarme agli operatori del 112: "Aiutatemi per favore, mia sorella è precipitata".

Dalla base di Villa Guardia sono immediatamente decollati i sanitari e i soccorritori dell’eliambulanza di Como. Dall’alto, in fondo al Canale Ovest, hanno individuato Francesca, che ha compiuto un salto di almeno un centinaio di metri: medico e tecnico di elisoccorso si sono verricellati con una calata molto lunga e complessa per raggiungerla, ma lei era morta, uccisa dai gravi traumi riportati. Hanno recuperato la salma e l’hanno trasferita a Pagnona. Hanno accompagnato a valle pure il fratello. Il magistrato di turno ha subito restituito ai familiari il feretro di Francesca, perché è stato un incidente.

La 45enne è l’ultima vittima del Legnone, una montagna su cui hanno perso la vita in molti: a Ferragosto 2023 un ragazzo di 26 anni di Modena, Samuele Guadagno, colpito da un masso; alla vigilia dell’Epifania del 2022 il 21enne di Saronno Alessandro Bisi; a febbraio 2020 il novarese di 49 anni Maurizio Buschi; nel 2019 la 44enne di Erba Katia Bertuzzo. Ieri pomeriggio ai Piani dei Resinelli, a monte di Ballabio, è precipitata anche una ragazza di 22 anni: si è temuto il peggio, ma per fortuna se l’è cavata con ferite lievi.