Porta di casa bloccata. Ladri in fuga con il bottino

Il furto domenica all’ora di cena. Nel mirino dei ladri, l’appartamento al piano terra con giardino di un condominio di via Brusaporto. Vi abita una coppia di origine marocchina, nata in Italia. Il marito 28 anni, la moglie 23. Sono freschi sposi e hanno deciso di vivere nella Bergamasca. Quella sera erano usciti, al loro rientro hanno trovato la casa sottosopra, una vera razzia: spariti il portagioie in pelle con lucchetto, occultato tra i vestiti nell’armadio, con due anelli da donna in oro giallo con brillantini, due catenine e alcuni braccialetti in oro. In parte erano i regali avuti per le nozze. Spariti anche contanti. Valore della refurtiva, superiore ai 5mila euro.

Per farsi largo nell’appartamento, gli autori devono essere passati dal giardino e poi attraverso la finestra del bagno. Una volta all’interno, hanno messo il gancetto alla porta d’ingresso appoggiandovi una sedia. La prima ad arrivare a casa è stata la 23enne. Si è accorta che la porta era bloccata e dall’esterno ha percepito la presenza di persone, sentiva dei rumori. Allora ha avvisato il marito, che è arrivato con degli attrezzi che ha usato per rimuovere il gancetto dalla porta. I malviventi, però, nel frattempo erano riusciti a dileguarsi, scappando dalla stessa parte da cui erano arrivati.

Quando finalmente è riuscita ad entrare, la coppia ha visto per terra anche degli orologi, con molta probabilità abbandonati dai ladri quando si sono resi conto di non avere più tempo e di dover scappare. Sull’episodio indagano i carabinieri della Tenenza di Seriate. I ladri, prima di fuggire, hanno lasciato sul letto matrimoniale un cacciavite che potrebbe essere utile per risalire alla loro identificazione.

Proprio per contrastare i furti in appartamento, i carabinieri della compagnia di Bergamo hanno effettuato lunedì un servizio di controllo straordinario del territorio, a Nembro e successivamente a Calcinate. Durante il servizio sono stati controllati 57 veicoli e 102 persone, elevate 4 sanzioni al codice della strada; un 28enne romeno è stato arrestato perché colpito da ordine di carcerazione per un cumulo di pene per furti. Ora è in carcere dove sconterà la pena di 10 mesi e otto giorni.